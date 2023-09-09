ميقاتي: متعاطفون مع المغرب إثر محنة الزلزال ولبنان مستعدّ للمساعدة في الإغاثة

عبّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن تعاطف لبنان مع المغرب، قيادة وشعباً، في هذه المحنة الاليمة التي أصابته بنتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق مغربية عدة.

وفي برقية وجهها الى جلالة ملك المغرب محمد السادس بن الحسن قال رئيس الحكومة: "لقد آلمنا المصاب الكبير الذي حل بالمغرب الشقيق، ولكننا على ثقة أنه سيتجاوز بارادة شعبه هذه المحنة وينهض من جديد".

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أضاف: "نسأل الله أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وأبدى استعداد لبنان للمساعدة في عمليات الإغاثة الجارية، ووضع امكاناته في تصرف المغرب الشقيق للخروج من هذه المحنة المؤلمة.