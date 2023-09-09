قياديّ في "حماس": نرفضُ الإقتتال في عين الحلوة ولا أجندات لنا في لبنان

أكدّ القيادي في حركة "حماس" جهاد طه لـ"لبنان24" رفض قيادة الحركة تجدّد الإقتتال الذي شهده مُخيم عين الحلوة اليوم، مشدداً على ضرورة التمسُّك بقرار وقف إطلاق النار حماية لأمن المخيم وأهله.

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واعتبر طه أنَّ "الإشتباكات المتكررة تُشكل ضرباً للمساعي اللبنانية والفلسطينية لإنهاء حالة التوتر بالمخيم"، وقال: "مساعينا لم تتوقف مع مختلف الجهاد لضبط الأمن في عين الحلوة والتواصل مفتوحٌ مع الجميع ونحنُ مع وحدة الصف الفلسطيني".

وتابع: "نحنُ لا ننكر وجود عناصر غير منضبطة تسعى لإرساء حالة التوتر في عين الحلوة ونؤكد أنّ الأجندات التي تهدف إلى توتير الأجواء لا تخدم سوى العدو الإسرائيليّ".

ورأى طه أنّ "بيان قيادة الجيش اليوم كان صارماً لناحية الدعوة لوقف إطلاق النار في عين الحلوة"، متمنياً أن "تكون هذه الليلة هادئة وبعيدة عن التوتر"، وأردف: "نطالب بأن تكون هناك جديّة ونؤكد على أهمية رفع الغطاء عن كلّ من يساهم بالمساس بأمن المخيمات".

وختم قائلاً: "حماس لا تنفذ أجندات في لبنان وعلاقتها مع الأطراف الفلسطينية كافة قائمة على الشراكة الوطنية وهي تتحمل مسؤوليتها بما يخدم قضية الشعب الفلسطيني".