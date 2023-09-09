خبرٌ عن إستقالة "لواء" فلسطيني إثر أحداث عين الحلوة.. ما حقيقته؟

نفى القياديّ في حركة "فتح" اللواء مُنير المقدح لـ"لبنان24" ما أثيرَ عن إستقالته من حركة "فتح"، وقال: "أواصلُ مسؤولياتي المسنودة إليّ كالمُعتاد وأنفي ما يُقال جملة وتفصيلاً".

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