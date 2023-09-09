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لبنان

خبرٌ عن إستقالة "لواء" فلسطيني إثر أحداث عين الحلوة.. ما حقيقته؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-09-2023 | 15:24
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نفى القياديّ في حركة "فتح" اللواء مُنير المقدح لـ"لبنان24" ما أثيرَ عن إستقالته من حركة "فتح"، وقال: "أواصلُ مسؤولياتي المسنودة إليّ كالمُعتاد وأنفي ما يُقال جملة وتفصيلاً".
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وأضاف: "في مثل هذه الأوضاع نتمسك بمسؤولياتنا ولا إستقالة من الحركة التي نحافظ عليها ونسعى معها لحفظ أمن مُخيّم عين الحلوة". 
 
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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