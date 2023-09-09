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لبنان

شكلوا شبكة لترويج المخدرات في بيروت.. والجيش كان بالمرصاد

Lebanon 24
09-09-2023 | 15:32
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أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 9 /9 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بيروت الفلسطينيين (أ.ن.) و(أ.ف.) والمواطن (م.ز.)، لإقدامهم على تشكيل شبكة لترويج المخدرات في مطاعم المدينة وارتكابهم جرائم إطلاق النار من أسلحة حربية وترويع المواطنين في منطقتي بيروت والضاحية الجنوبية، وضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة.
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سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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