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لبنان

هذا ما طلبه ميقاتي بشأن خيم النازحين الفلسطينيين في صيدا

Lebanon 24
09-09-2023 | 15:50
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طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إزالة خيم النازحين الفلسطينيين من مخيم عين الحلوة من أمام الملعب البلدي في صيدا، على أن يستمر تنسيق الجهود مع الأونروا لإيواء النازحين من مناطق الاشتباكات في المخيم في المدارس والمراكز الآمنة.
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