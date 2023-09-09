هذا ما طلبه ميقاتي بشأن خيم النازحين الفلسطينيين في صيدا

طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إزالة خيم النازحين الفلسطينيين من مخيم عين الحلوة من أمام الملعب البلدي في صيدا، على أن يستمر تنسيق الجهود مع الأونروا لإيواء النازحين من مناطق الاشتباكات في المخيم في المدارس والمراكز الآمنة.

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