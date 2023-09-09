الإشتباكات تتجدّد الآن في عين الحلوة.. القذائف تتطاير والرصاصُ كثيف!

يشهد مخيم عين الحلوة في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة جديدة على مختلف محاور القتال بين حركة "فتح" من جهة وجماعتي "جند الشام" و"الشباب المسلم" من جهة أخرى، ما يؤشر إلى سقوط إتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنتهُ هيئة العمل الفلسطيني المُشترك، مساء اليوم السبت، عقب إجتماعات لها في المُخيم.

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وحالياً، تسود أجواء التوتر بشكلٍ خاص عند محوري الطوارئ والتعمير الحتاني، وتحدثت مصادر ميدانيّة عن إستخدام عناصر "جند الشام" و "الشباب المسلم" لقذائف صاروخية من نوع "هاون".

ووسط بروز الإشتباكات مُجدداً، سُجلت أيضاً أصواتٌ لرصاص القنص على أكثر من جبهة، في وقتٍ شدّدت فيه عناصر الجيش إجراءاتها عند مداخل المُخيّم.

وتزامن الإقتتال القائم الآن مع قيام القوى الأمنية، وبناء على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بإزالة خيم تم استحداثها لإيواء النازحين الفلسطينيين من مخيم عين الحلوة أمام الملعب البلدي في صيدا.