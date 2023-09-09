عين الحلوة يستعيد الاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني: "يا للعار"!

"إشتباكات عين الحلوة تتفاقم.. لا حلول ولا هدوء.. السلاحُ الفلسطينيّ يأخذُ مجدُه في ترسيخ التوتر داخل المُخيّم.. ماذا بعد؟".. هذا هو حال الكثير من المواطنين في مدينة صيدا التي وجدت نفسها أسيرة إقتتال لم ينتهِ ويكادُ لا ينتهي.. صيدا اليوم مُحاصرة بفعل مُخيّم أطبقت عليه جماعات "هاربة من العدالة" منذ زمن وراحت تتحكّم ببعض مفاصله الأساسية..

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صيدا اليوم تحت رحمة أمن مُخيّم يسودُ فيه سلاحٌ لا ينتمي إلى الدولة اللبنانية وشرعيتها ولا حتى إلى أبنائها.. سلاحٌ باتَ ثقلاً على اللبنانيين وأمنهم وإستقرارهم.. ما الحلّ؟ هل هو بتكرار تجربة الـ1975 حينما كان الفلسطينيون أداةً وشرارة لإندلاع أحداث الحرب؟ هل يحتملُ الفلسطينيون أصلاً أن يكونوا وقوداً مُجدداً لصراع الغير على أرض لبنان؟



اللبنانيون لن يتحمّلوا هذا الأمر.. والرسالةُ إلى المتقاتلين في عين الحلوة: كفى.. فلبنان ليس أرضاً لمشاكلكم..



أوقفوا رسائل النار.. أوقفوا "الأخد بالتار" لأن الإسرائيليين ينظرون إلى ما يجري في صيدا بـ"عينٍ حلوة".. فما يحصلُ عارٌ.. عارٌ وعار وقد يقودنا إلى الإنفجار!!

ماذا يجري ميدانياً الآن؟