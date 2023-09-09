مقدمات النشرات المسائية

مقدمة "تلفزيون لبنان"



إنهماك: سياسي أمني داخلي بالتطورات الخطرة في مخيم عين الحلوة. فالإشتباكات هي الأعنف في المخيم وعلى مختلف المحاور مع تسجيل سقوط عدد من القتلى والجرحى خصوصا خارج المخيم. قيادة الجيش دعت لوقف إطلاق النار في المخيم واتصال من رئيس الحكومة بالرئيس الفلسطيني لوقف الأعمال العسكرية.

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وفي الداخل أيضا اليوم برز قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن: السادسة والسبعين كذلك تعديل مدة ولاية مفتيي المناطق حتى سن: الثانية والسبعين علما أن المكتب الإعلامي في دار الفتوى أعلن أن مفتي الجمهورية رفض رفضا قاطعا أن يطرح في الجلسة من خارج جدول الأعمال تمديد ولايته مثمنا مبادرة بعض أعضاء المجلس الشرعي الذين ارتأوا التمديد.



أما الأسبوع الطالع فسيشكل محطة حاسمة لجهة الحوار الفرنسي مع وصول الموفد الرئاسي الشخصي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت الإثنين لعقد لقاءات ثنائية في إطار دعوات وجهت للقائه في السفارة الفرنسية الثلاثاء وذلك بعد حصوله على الإجابات الخطية من الكتل والنواب التغييريين الذين وصلتهم الرسالة الفرنسية بسؤالين: عن الرئاسة والرئيس وسيأتي الموفد الفرنسي تزامنا مع حركة موفدين: قطريين وسعوديين الى بيروت.



وقبل عودة لودريان الثالثة من المتوقع أن يعقد الفريق السعودي الموجود في باريس والمؤلف من: مستشار ولي العهد السعودي نزار العلولا والمدير في الخارجية السعودية بندر قطان والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري اجتماعات في قصر الإليزيه مع باتريك دوريل المستشار الرئاسي لشؤون الشرق الأوسط ومع الموفد الرئاسي لودريان عقب محادثات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الهند مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اليوم على هامش قمة العشرين. وعن المبادرة الحوارية التي ينوي الرئيس نبيه بري فهي قائمة ولن تتأثر بالقصف المتزايد عليها.



لكن البداية من المملكة المغربية الواقعة تحت الصدمة عقب زلزال مدمر هو الأعنف منذ قرن.



مقدمة تلفزيون "أم تي في"



كوارث الطبيعة تتنقل من بلد الى آخر. فبعد أشهر على الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، غضب الطبيعة يتفجر مجددا في المملكة المغربية. وحسب الخبراء، فان الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب هو الاقوى منذ قرن تقريبا، اذ بلغ 7 درجات على مقياس ريختر، ما ادى الى وفاة الف قتيل على الاقل، اضافة الى عشرات الاف الجرحى والمشردين الذين اصبحوا بلا بيت ومأوى. والاسوأ ان الزلزال المدمر ضرب مناطق جبلية يصعب الوصول اليها، ما سيزيد من صعوبة عمليات الاغاثة. على صعيد اللبنانيين الموجودين في المغرب، يبدو انهم جميعهم بخير. وهو ما اكده سفير لبنان في الرباط زياد عطالله. واذا كان المغرب يعاني غضب الطبيعة، فان مخيم عين الحلوة ومحيطه ما زالا يعانيان من الاشتباكات العنيفة. فصباحا تجددت الاشتباكات داخل المخيم بعد هجوم مباغت لعناصر جماعتي جند الشام والشباب المسلم، وسرعان ما تطورت وامتدت وعنفت حتى بلغ القنص والقصف مدينة صيدا. باختصار، انها الدوامة نفسها تستعاد. فالفصائل الفلسطينية تصفي حسباتها مع بعضها بعضا على حساب الامن اللبناني وعلى حساب ارواح اللبنانيين. فهل مسموح ان يبقى لبنان مسرحا لتصفية حسابات الفلسطينيين وساحة قتال للانظمة والدول المختلفة؟



سياسيا، حراك اقليمي ودولي بارز لاخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة. ففي نيودلهي اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وفي باريس سينعقد اجتماع سعودي- فرنسي في الاليزيه، يشارك فيه عن الجانب السعودي نزار العلولا ووليد البخاري وعن الجانب الفرنسي باتريك دوريل وجان ايف لودريان. الهدف من الاجتماع وضع خريطة طريق جديدة للحراك الفرنسي، وذلك قبل وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي لودريان الى بيروت مطلع الاسبوع المقبل. توازيا، قطر تستعد للدخول بقوة على خط الاتصالات الرئاسية. اما نيويورك فقد تشهد على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة اجتماعا على مستوى مجموعة الدول الخمس، الهدف منه الدفع في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، علما ان مرشح المجموعة معروف ومحدد. فهل يصل كل هذا الحراك الاقليمي والدولي الى نهاياته؟ وهل نشهد رئيسا للجمهورية قبل نهاية السنة؟ حتى الان لا جواب قاطعا عن السؤالين. لكن الواضح ان الحراك الحالي هو آخر ما يمكن التعويل عليه لكسر الشغور الرئاسي، والا فاننا سنكون امام فراغ طويل. في الاثناء، التمديد لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان شق طريقه الى التنفيذ بعد موافقة المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى عليه بالاجماع. ووفق المعلومات فان التمديد للمفتي حصل في ظل دعم عربي وخليجي. علما انها ليست المرة الاولى التي يمدد فيها لمفتي الجمهورية، اذ سبق وحصل الامر عينه مع المفتي الشهيد حسن خالد ومع المفتي رشيد قباني. لكن الظرف اليوم مختلف في ظل الوضع الدقيق الذي تمر به الطائفة السنية، لا سيما على الصعيد السياسي.



مقدمة تلفزيون "أن بي أن"



عين الحلوة على صفيح ساخن وآخر اتفاق لوقف إطلاق النار لم يصمد ليلا إلا بضع ساعات وعلى مضض كما يبدو. وما كادت تبزع شمس الصباح حتى انفلت الوضع الميداني اشتباكات عنيفة سقط فيها عدد من القتلى والمصابين داخل المخيم. إلا أن الأخطر أن نار المخيم وصل رصاصها وقذائفها إلى مناطق مجاورة سواء في مدينة صيدا أو أوتستراد الغازية حيث سقط قتلى وجرحى أيضا.



في غضون ذلك تتواصل الإتصالات والمساعي على أكثر من مستوى لبناني وفلسطيني لتطويق حريق عين الحلوة وتحقيق وقف جديد لإطلاق النار. إنهماك: سياسي أمني داخلي بالتطورات الخطرة في مخيم عين الحلوة. فالإشتباكات هي الأعنف في المخيم وعلى مختلف المحاور مع تسجيل سقوط عدد من القتلى والجرحى خصوصا خارج المخيم. قيادة الجيش دعت لوقف إطلاق النار في المخيم واتصال من رئيس الحكومة بالرئيس الفلسطيني لوقف الأعمال العسكرية.وفي الداخل أيضا اليوم برز قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن: السادسة والسبعين كذلك تعديل مدة ولاية مفتيي المناطق حتى سن: الثانية والسبعين علما أن المكتب الإعلامي في دار الفتوى أعلن أن مفتي الجمهورية رفض رفضا قاطعا أن يطرح في الجلسة من خارج جدول الأعمال تمديد ولايته مثمنا مبادرة بعض أعضاء المجلس الشرعي الذين ارتأوا التمديد.أما الأسبوع الطالع فسيشكل محطة حاسمة لجهة الحوار الفرنسي مع وصول الموفد الرئاسي الشخصي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت الإثنين لعقد لقاءات ثنائية في إطار دعوات وجهت للقائه في السفارة الفرنسية الثلاثاء وذلك بعد حصوله على الإجابات الخطية من الكتل والنواب التغييريين الذين وصلتهم الرسالة الفرنسية بسؤالين: عن الرئاسة والرئيس وسيأتي الموفد الفرنسي تزامنا مع حركة موفدين: قطريين وسعوديين الى بيروت.وقبل عودة لودريان الثالثة من المتوقع أن يعقد الفريق السعودي الموجود في باريس والمؤلف من: مستشار ولي العهد السعودي نزار العلولا والمدير في الخارجية السعودية بندر قطان والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري اجتماعات في قصر الإليزيه مع باتريك دوريل المستشار الرئاسي لشؤون الشرق الأوسط ومع الموفد الرئاسي لودريان عقب محادثات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الهند مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اليوم على هامش قمة العشرين. وعن المبادرة الحوارية التي ينوي الرئيس نبيه بري فهي قائمة ولن تتأثر بالقصف المتزايد عليها.لكن البداية من المملكة المغربية الواقعة تحت الصدمة عقب زلزال مدمر هو الأعنف منذ قرن.كوارث الطبيعة تتنقل من بلد الى آخر. فبعد أشهر على الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، غضب الطبيعة يتفجر مجددا في المملكة المغربية. وحسب الخبراء، فان الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب هو الاقوى منذ قرن تقريبا، اذ بلغ 7 درجات على مقياس ريختر، ما ادى الى وفاة الف قتيل على الاقل، اضافة الى عشرات الاف الجرحى والمشردين الذين اصبحوا بلا بيت ومأوى. والاسوأ ان الزلزال المدمر ضرب مناطق جبلية يصعب الوصول اليها، ما سيزيد من صعوبة عمليات الاغاثة. على صعيد اللبنانيين الموجودين في المغرب، يبدو انهم جميعهم بخير. وهو ما اكده سفير لبنان في الرباط زياد عطالله. واذا كان المغرب يعاني غضب الطبيعة، فان مخيم عين الحلوة ومحيطه ما زالا يعانيان من الاشتباكات العنيفة. فصباحا تجددت الاشتباكات داخل المخيم بعد هجوم مباغت لعناصر جماعتي جند الشام والشباب المسلم، وسرعان ما تطورت وامتدت وعنفت حتى بلغ القنص والقصف مدينة صيدا. باختصار، انها الدوامة نفسها تستعاد. فالفصائل الفلسطينية تصفي حسباتها مع بعضها بعضا على حساب الامن اللبناني وعلى حساب ارواح اللبنانيين. فهل مسموح ان يبقى لبنان مسرحا لتصفية حسابات الفلسطينيين وساحة قتال للانظمة والدول المختلفة؟سياسيا، حراك اقليمي ودولي بارز لاخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة. ففي نيودلهي اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وفي باريس سينعقد اجتماع سعودي- فرنسي في الاليزيه، يشارك فيه عن الجانب السعودي نزار العلولا ووليد البخاري وعن الجانب الفرنسي باتريك دوريل وجان ايف لودريان. الهدف من الاجتماع وضع خريطة طريق جديدة للحراك الفرنسي، وذلك قبل وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي لودريان الى بيروت مطلع الاسبوع المقبل. توازيا، قطر تستعد للدخول بقوة على خط الاتصالات الرئاسية. اما نيويورك فقد تشهد على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة اجتماعا على مستوى مجموعة الدول الخمس، الهدف منه الدفع في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، علما ان مرشح المجموعة معروف ومحدد. فهل يصل كل هذا الحراك الاقليمي والدولي الى نهاياته؟ وهل نشهد رئيسا للجمهورية قبل نهاية السنة؟ حتى الان لا جواب قاطعا عن السؤالين. لكن الواضح ان الحراك الحالي هو آخر ما يمكن التعويل عليه لكسر الشغور الرئاسي، والا فاننا سنكون امام فراغ طويل. في الاثناء، التمديد لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان شق طريقه الى التنفيذ بعد موافقة المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى عليه بالاجماع. ووفق المعلومات فان التمديد للمفتي حصل في ظل دعم عربي وخليجي. علما انها ليست المرة الاولى التي يمدد فيها لمفتي الجمهورية، اذ سبق وحصل الامر عينه مع المفتي الشهيد حسن خالد ومع المفتي رشيد قباني. لكن الظرف اليوم مختلف في ظل الوضع الدقيق الذي تمر به الطائفة السنية، لا سيما على الصعيد السياسي.عين الحلوة على صفيح ساخن وآخر اتفاق لوقف إطلاق النار لم يصمد ليلا إلا بضع ساعات وعلى مضض كما يبدو. وما كادت تبزع شمس الصباح حتى انفلت الوضع الميداني اشتباكات عنيفة سقط فيها عدد من القتلى والمصابين داخل المخيم. إلا أن الأخطر أن نار المخيم وصل رصاصها وقذائفها إلى مناطق مجاورة سواء في مدينة صيدا أو أوتستراد الغازية حيث سقط قتلى وجرحى أيضا.في غضون ذلك تتواصل الإتصالات والمساعي على أكثر من مستوى لبناني وفلسطيني لتطويق حريق عين الحلوة وتحقيق وقف جديد لإطلاق النار.

على المستوى السياسي الداخلي تظل المبادرة الحوارية التي أطلقها الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية هي العنوان المتقدم. وإذا كانت عين على المبادرة فإن عينا أخرى ترصد الإجتماع الذي يعقده الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) وولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) اليوم على هامش قمة العشرين في نيودلهي وخصوصا أن الزعيمين سيبحثان في تعزيز مهمة الموفد الفرنسي إلى لبنان (جان إيف لودريان) الذي يبدأ الإثنين المقبل زيارته الثالثة لبيروت.



وفي موازاة اللقاء المزمع لماكرون وإبن سلمان يجري وفد سعودي قوامه مستشار ولي العهد (نزار العلولا) والمدير في الخارجية (بندر قطان) والسفير في لبنان (وليد بخاري) محادثات في قصر الإليزيه مع المستشار الرئاسي الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط (باتريك دوريل) وكذلك مع (لودريان).



بعيدا من السياسة فقد لبنان وحركة أمل كادرا قياديا لامعا ومجاهدا ملتزما ونصيرا للفقراء والمستضعفين. إنه عبد المجيد صالح عضو المكتب السياسي لحركة أمل والنائب السابق الذي لبى نداء ربه بعد رحلة طويلة من العطاء والجهاد على مستوى الوطن وجنوبه المقاوم في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي.



خارج لبنان كارثة طبيعية حلت بالمغرب الذي ضربه زلزال هو الأعنف منذ قرن. الزلزال أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في حصيلة ترتفع بين ساعة وساعة فضلا عن أضرار كبيرة في المباني والمنشآت وخصوصا في إقليم الحوز جنوب البلاد.



مقدمة تلفزيون "أل بي سي"



ماذا يمكن القول لأم فقدت كل شيء؟



ولمثلها من آلاف المغاربة؟ ماذا يمكن القول لآلاف غيرهم يبحثون بين الانقاض عن جد أو جدة، أو أم أو أب، أخت أو أخ، ابنة أو ابن، أو قريب حبيب؟



انها مأساة المغرب اليوم، بعد زلزلال مدمر، بلغت قوته 6 درجات فاصل ثمانية على مقياس ريختر، ضرب مدنا في اقليم (الحوز) في جنوب غربي مراكش، وزلزل الارض تحت اقدام سكان بلدات نائية يصعب الوصول اليها، على الرغم من بدء عمليات الانقاذ.



زلزال اليوم هو الاعنف منذ قرن.



ضحاياه لم يتضح عددهم بعد، كذلك لم يتضح عدد المصابين. لكن ما حدث اليوم، اعاد للمغاربة والعالم ذكريات تاريخ مأساوي.



فالمغرب شهد زلازل مدمرة منذ القرن الثامن الميلادي، وهو يقع في نقطة مفصلية، حيث التداخلات والتصادمات الناجمة من تقارب الصفيحتين الأفريقية والأورو - آسيوية.



أما في عصرنا الحديث، فهزت البلاد زلازل عدة، كان اعنفها الزلزال الذي ضرب اغادير قرابة منتصف ليل 29 شباط عام 1960، فحول المدينة الى ركام واسقط 15 الف ضحية، و12 الف مصاب، وبلغت خسائره 290 مليون دولار.



مأساة المغرب ذكرت العالم بكارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط الفائت، واسقط اكثر من خمسين الف قتيل، وجعلت اللبنانيين يقولون: "صلواتنا معكم يا أهلنا المغاربة اولا، والوقت حان ثانيا لندعمكم بما تيسر وبقي لنا، فأنتم عندما زلزل انفجار الرابع من آب بيروتنا، صليتم معنا ودعمتوننا، واليوم حان وقت رد التحية".



مقدمة تلفزيون "أو تي في"



ما مصير الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه؟ وماذا عن الوعد حمال الاوجه، بالدعوة الى جلسات متتالية لانتخاب الرئيس بعد انتهائه؟ الجواب الحاسم ينتظر زيارة جان ايف لودريان المرتقبة اوائل الاسبوع المقبل، والتواصل السعودي- الفرنسي في باريس، بالتزامن مع لقاء الرئيس ايمانويل ماكرون بولي العهد السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند. لكن الاكيد حتى اللحظة هو ان مبادرة بري مجمدة، بعد التوتر الذي استجد اخيرا بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، وفي ضوء اصرار المعارضة، ولاسيما حزبا القوات والكتائب، وبعض التغييريين والمستقلين، على رفض المشاركة في حوار يعتبرونه تماديا في تجاوز الدستور، الذي يتطلب عقد جلسة مفتوحة لانجاز الاستحقاق.



مقدمة تلفزيون "المنار"



بين غضب الطبيعة وتصرفات غير طبيعية يتواصل تعداد الضحايا من مراكش المغربية الى عين الحلوة الدامية على الاراضي اللبنانية، وما بينهما الكثير.



زلزال مدمر ضرب المغرب موقعا الالاف بين قتيل وجريح ومحدثا دمارا كبيرا في العديد من المدن التي لا تزال ترفع انقاضها وتعد ضحاياها .



مشهد مفجع قابله حزب الله بالتعاطف العميق مع الشعب المغربي الشقيق ووقوفه الى جانبه في مصابه الاليم متقدما من ذوي الضحايا بأحر التعازي والمواساة..



في صيدا لا تسوية ملموسة على الارض للاقتتال العبثي في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. معارك عصية على كل محاولات التهدئة وقتلى وجرحى برصاص الطيش وقذائفه الحارقة التي تخطت حدود المخيم لتطال المناطق والبلدات المحيطة، واضافة الى ضحايا الاشتباكات استشهد مواطن لبناني في بلدة الغازية جراء الرصاص والقذائف المتطايرة الى خارج المخيم..



وحتى يخيم العقل والحكمة على اطراف الاقتتال فان المساعي الفلسطينية واللبنانية مستمرة لاسكات صوت الاشتباكات وهو ما يبدو متعذرا الى الآن..



في الاشتباكات السياسية المحلية الامور على حالها والانتظار سيد الموقف، فيما اهل الفراغ السياسي يفرضون فراغا رئاسيا عبر رفضهم اي حوار، والانظار الى الاثنين كمحطة مع عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، وان كان لا يتوقع منها الكثير..



تربويا وبكثير من الاسى يعلق الطلاب مجددا بين الدولة وروابط اساتذتها، وهو ما يهدد العام الدراسي الجديد ومستقبل طلابه وخيارات اهاليهم المعدمة.



دوليا وبكثير من الانحباس السياسي اجتمعت قمة العشرين على وقع تفاقم الازمات الدولية والانحباس الحراري الذي يسبب جنونا مناخيا يضاف الى الجنون السياسي والاقتصادي. وما اضاف ازمة للمجتمعين غياب الرئيسين الروسي والصيني عن القمة ما ترك فراغا كبيرا واسئلة كثيرة، حيث عيون “فلاديمير بوتين” و”شي جين بينغ” على تفعيل المجموعات البديلة عن “العشرين” ابتداء من “البريكس” وليس انتهاء ب”شانغ هاي” ..



مقدمة تلفزيون "الجديد"

الحدث على جسر الهند .. والصلاة عند المغرب/./ فمن قمة العشرين في نيودلهي بني السلم الرابط بين الهند وأوروبا بشبكة لسكك الحديد والنقل البحري عبر السعودية والامارات ومنطقة الشرق الاوسط وبينها مشروع الممرات الخضر مع المملكة/./ وفيما كان العمران يشق طريق حرير جديدة ويضم الاتحاد الأفريقي الى قمة العشرين تثاءبت الارض في المغرب وأخرجت أثقالها دمارا وضحايا ومفقودين تحت الانقاض/ وضربت مواعيد لهزات ارتدادية في الايام المقبلة/./



ولكن الموعد الاول كان وحده كارثيا مسجلا الهزة الاقوى منذ مئة عام اذ بلغت درجاتها سبعا على مقياس ريختر/ وخلفت اكثر من الف قتيل والآف الجرحى وملايين الأبنية بين مهدمة ومتصدعة/./ والوزارات المختصة في المغرب تكاد لا تحصي رقما إلا ويتضاعف بعد ساعات/./ وهب العالم لنجدة المغرب وبينهم دولة الجزائر التي كانت في حالة عداء دبلوماسي مع الدولة المنكوبة/ صلت الدول على نية المفقودين في المغرب وسلمت على ارواح الذين غلبهم الدمار والاتربة/ واولئك الاولاد الذين اغمضوا عيونهم ذاهبين الى الاحلام فسرق الموت غفوتهم/./ فالمغرب اليوم مملكة حزينة بعد ان فاجأتها بصفائح غادرة طالت موجاتها مدينة مراكش واقليم الحوز ومدنا كانت قد عقدت للتو مشاريع مع الحياة/./ وإذا كانت الكوارث على سطح الارض محددة الاسباب والنتائج المأساوية فإنها في مملكة عين الحلوة غامضة الصفائح والزلازل والبراكين ومسبباتها/./ ربطت الاحداث قبل شهر من اليوم بعوامل كونية وبخروج الفصائل عن المصالحات ثم عرجت بعد ذلك على احداث شمال سوريا وبعدها على السويداء/ واقيمت شبكة تواصل عربية بين المخيم الفلسطيني والمنظمات الفاعلة/ وثمة من وجد ترابطا يدفع بالمنظمات الارهابية الى تهديد بوابة العبور نحو الجنوب .. لكن كل هذه الاسباب ظلت في دائرة الشك والتكهنات أما الواضح الوحيد منها فهو ان اسرائيل ستكون المستثمر الاول في احداث المخيم " الحلوة" بالنسبة الى العدو/./ وتخطت التطورات الامنية سياج المخيم لتوقع ضحايا خارجه/ فيما يختبر المسلحون مختلف انواع القذائف والرشاشات بينما طال الرصاص منطقة الحسبة ووصل الى الغازية حيث استشهد احد المواطنين . اما داخل المخيم فقد سقط قتلى عسكريون و مدنيون ومنهم شقيق احد الإرهابيين /./ وبالرصاص السياسي الطائش يستقبل لبنان الثلاثاء المقبل كبير المفاوضين الفرنسيين على الملف النووي الرئاسي ويحط جان ايف لودريان في عين التينة اولا قبل ان يطلق محركاته في قصر الصنوبر/./ ومكررا اقواله في مصالحة الجبل أعاد وليد جنبلاط اليوم توبيخ الاغبياء بطريقة اكثر دبلوماسية وجدد مطالبه الى كل من اموس هوكستين وحسين امير عبد اللهيان وقال إن هناك في الخارج من لا يساعد على انتخابات الرئاسة وفي الداخل هناك أصوات تقول نعم للفراغ/./ وفي موازاة انتظار لودريان سرع حزب الله والتيار الوطني الحر من حركة التشاور على " وليمة " اللامركزية الادارية والصندوق السيادي/ واكدت معلومات الجديد حصول الاجتماع الاول في ميرنا الشالوحي برئاسة الان عون عن التيار وعلي فياض عن حزب الله وترجح المعلومات ان النقاش لا يزال تقنيا وان " باسيل " سيكمن اخيرا في التفاصيل .



