"حزب الله" جدّي في التعاطي مع "الترشيح الجدّي" لعون

كتبت "الراي" الكويتية:

بقي الاهتمام منصبّاً على اللقاء الذي عُقد بين قائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس الكتلة البرلمانية لـ"حزب الله" محمد رعد أخيراً.

وعلمتْ "الراي" من مصادر موثوقة أن هذا اللقاء عَكَسَ التقديرَ الذي توليه قيادةُ الحزب لتجربة قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية رغم إدراكها للعلاقة الجيدة بين العماد عون والأميركيين.

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وقالت المصادر الموثوقة لـ "الراي" إنه خلال اللقاء أَثْنى "حزب الله" على الترشيح "المكتوم" لقائد الجيش إلى الرئاسة وأبلغ إليه أنه يتعاطى معه على أنه "مرشح جدي لا ثانوي"، لكنه - أي الحزب - يرغب بمعرفة خيارات الآخَرين قبل أيّ انتقالٍ علني إلى "الخطة ب".

ولفتت هذه المصادر إلى أن أيّ خروجٍ للخطة ب إلى العلن سيكون حتماً قبل نهاية السنة الحالية (أي قبل إحالة قائد الجيش على التقاعد في كانون الثاني 2024) "خصوصاً أن الحِراكَ الفرنسي الذي يضطلع به لودريان يصطدم بمعوقاتٍ لبنانية لا يُستهان بها".

ولم تستبعد المصادر ان يتزامن نعيُ مَهمة لودريان، الذي يصل غداً إلى بيروت للمرة الثالثة، مع وضْع قطر (إحدى دول "مجموعة الخمس" حول لبنان) ترشيح قائد الجيش للرئاسة على الطاولة على نحو جدي، ما يُتيح إطلاقَ دينامية داخلية مؤيّدة لهذا الخيار الذي من شأنه كسْر التوازن السلبي الذي يَحكم البرلمان.

ورأت هذه المصادر أن رئيس البرلمان نبيه بري لن يكون بعيداً عن خيار دعْم ترشيح قائد الجيش للرئاسة بعدما أدركَ استحالة تأمين نصاب سياسي – نيابي لانتخاب سليمان فرنجيةـ خصوصاً في ضوء معارضة الكتلتين المسيحيتين الأكبر لمجيئه إلى سدة الرئاسة.

وفي تقدير المصادر عيْنها أن الحوارَ الجاري بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة جبران باسيل لن يؤدي إلى "تفاهم رئاسي" ولا إلى انكسار الجَرة بين الطرفين على الأرجح، الأمر الذي سيترك للعبة البرلمانية اختيار الرئيس الذي يحظى بالغالبية المطلوبة.

وفُهم من هذه المصادر أن باسيل لا يمكنه تحميل "حزب الله" وزر "الافتراق الرئاسي"، أولاً لأن الحزبَ أوْفى ما عليه بالمجيء بالعماد ميشال عون إلى الرئاسة، وثانياً لأنه يعي تبعات الاستجابة لشروط باسيل، وثالثاً لأنه لا يمون لا على بري ولا على أيٍّ من حلفائه في اتجاهاتِ التصويت للرئاسة.

وكشفت المصادر الموثوقة عن أن "حزب الله"، الذي يتجه إلى دعْم ترشيح قائد الجيش للرئاسة، قد لا يصوّت له لحفْظ العلاقة مع باسيل، وهو يرى في الدعم الأميركي العلني حتى الآن ودعْم بعض الأطراف الاقليمية للعماد عون مسألة لا تضرّ وقد تصبّ في فك العزلة عن لبنان.