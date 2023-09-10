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لبنان

لودريان في لبنان غدا.. وجلسات مكثفة للموازنة وقرارات تنفيذية متوقعة لملف النازحين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-09-2023 | 01:00
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يشهد الاسبوع المقبل سلسلة محطات ديبلوماسية وسياسية وحكومية. فغدا الاثنين يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في مهمة يبدو أنها "ستقتصر على حض النواب على انتخاب الرئيس باعتبار أن القرار يبقى أولاً وأخيراً بيد المجلس النيابي".
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وبات واضحا أن المبادرة الحوارية لرئيس مجلس النواب نبيه بري باتت رهن نتائج زيارة لودريان و"صحوة الضمير الوطني لبعض المكابرين"، وفق تعبير مصادر قريبة من بري.
حكوميا ، من المقرر أن تعقد سلسلة اجتماعات لمجلس الوزراء طوال الاسبوع لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، والجلسة المقررة الاثنين للموازنة سوف تعقد عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.
أما غدا صباحا عند الساعة الحادية عشرة فسوف تعقد جلسة خاصة للحكومة للبحث في ملف النازحين السوريين، يشارك فيها قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الاجهزة الامنية.
 وسيخضع الملف للتشريح المفصل من كل جوانبه، كما من المتوقع  أن تخرج الجلسة بقرارات تنفيذية.
أوساط حكومية معنية قالت "إن موجة النزوح الجديدة للسوريين كارثية على الصيغة اللبنانية وتشكل خطرا على التوازنات القائمة في نسيج المجتمع اللبناني. كما ان هذا النزوح الجديد يرهق اقتصاد لبنان المنهك اصلا من بنى تحتية وطبابة وكهرباء.
وكان قائد الجيش اعلن قبل يومين من رأس بعلبك "أن انتشارنا هنا على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أو نقص العديد، لكنّ عسكريينا يبذلون قصارى جهودهم لحمايتها ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي. ويتعرّضون لشتّى أنواع الشائعات والاتهامات بالتقصير، فيما الحقيقة تثبتها الوقائع اليومية بالجهود الجبّارة التي تقوم بها الوحدات المنتشرة على الأرض".
وقال "كفى تنظيراً واتهامات باطلة وليقفوا خلف الجيش، لانه صمام الامان للبنان".

المصدر: لبنان 24

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