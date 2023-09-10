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لبنان

النواب "ممنوعون" من السفر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-09-2023 | 01:30
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أبلغت مرجعية سياسية من الصف الأول ومعنية بعمل المجلس النيابي جميع نواب الكتلة التي ينتمون لها، وعددا من الحلفاء المقربين بعدم مغادرة البلاد في الاسبوعين المقبلين ابتداء من يوم الاثنين وذلك من الأجل البقاء على جهوزية تامة لحضور اي جلسة نيابية طارئة وخاصةً اذا كانت انتخابية بعد زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت الأسبوع المقبل، وفق ما نقل مصدر شديد الاطلاع.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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