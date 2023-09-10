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لبنان

لا أثمان وشروط في مقابل المشاركة في الحوار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-09-2023 | 02:15
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قالت مصادر مطلعة ان "حزب الله" لن يمنح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أي ثمن سياسي في مقابل مشاركته في الحوار الذي سيدعو اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتقول المصادر "من حق باسيل ان يشارك، كما أعلن، او ان يقاطع الحوار، لذلك فإن محاولة رفع السقف من قبله لن تؤدي الى تحسين شروطه التفاوضية مع "الثنائي"، كما ان بري ليس في وارد مراعاة اي طرف لدفعه للمشاركة في الحوار.
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وتقول المصادر "ان بنود الحوار باتت واضحة ومرتبطة بإسم الرئيس، وان اي محاولة لتوسيع جدول الاعمال ليشمل برنامج عمل الرئيس ومشروعه، كما يرغب باسيل، سيكون مصيرها الفشل".
في المقابل، رأى مصدر نيابيّ معارض أنّ رئيس مجلس النواب  و"حزب الله" لا يزالان ضدّ المسار الدستوريّ القائم على انتخاب رئيس الجمهوريّة في مجلس النواب، بجلسات مفتوحة.
وأوضح المصدر أنّ الحوار فخّ يُراد منه أوّلاً إتّهام المعارضة أنّها هي من تُعطّل الإنتخابات، عبر تصوير أنّ برّي يُلاقي مبادرة الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان.
وقال المصدر إنّ الحوار هو حجة لعدم الدعوة لجلسات إنتخاب جديدة، كذلك، فإنّ الهدف منه أخذ الإستحقاق الرئاسيّ إلى حيث يُريد "الثنائيّ الشيعيّ".





المصدر: لبنان 24

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