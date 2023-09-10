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لبنان

سيدة وزارة الطاقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-09-2023 | 01:15
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في وزارة الطاقة وزيران، الوزير المعيّن وليد فياض و"وزيرة" رديفة دائمة الحضور، تبدي رأيها في الملفات وتناقش وتقرر والوزير "يوقّع".
"الوزيرة" المشار اليها، وبحسب ما ينقل الموظفون في الوزارة، تحضر يوميا الى مكتب الوزير، تشارك في معظم الأحيان في إجتماعات الوزير الرسمية في مكتبه، وتبدي رأيها في قضايا كثيرة تخص الكهرباء والمياه وعلاقات الوزير ضمن نطاق عمله ،بغض النظر عما اذا كان الوزير يأخذ بهذه النصائح ام لا .
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"الوزيرة" التي تمتلك سطوة وتأثيرا على الوزير، وتحظى بتقدير واحترام كبيرين لديه، باتت "الواسطة" التي يلجأ اليها الصحافيون لاخذ مقابلات صحافية من "معاليه".  
ولئلا يذهب تفكير القراء بعيدا في التحليل والبحث عمن تكون "وزيرة الظل"، فإنها بكل بساطة والدة الوزير.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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