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لبنان

لافتات تنديد في الاشرفية والبلدية تزيلها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-09-2023 | 01:45
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شهدت منطقة الأشرفية رفع لافتات في مختلف شوارعها نددت بأداء إدارة "نادي الحكمة" في بيروت قبل أن يتم التواصل مع بلدية بيروت من أجل إزالة هذه اللافتات وهذا ما حصل.
مصادر في رابطة الجمهور أكدت لـ" لبنان 24" أن ما يحصل اليوم هو خلافات وتباينات كبيرة  في وجهات النظر بين روابط جمهور النادي، أي قدامى الجمهور الممثلين ب (ب.هـ ) و ( إ.خ ) ومجموعة ال Ultras، فيما تسعى مجموعة ثالثة الى التوفيق بين الطرفين قبل بداية بطولة لبنان في كرة السلة .
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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