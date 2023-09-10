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لبنان

بو حبيب يتّصل بنظيره المغربي إثر كارثة الزلزال: لبنان متضامن مع المملكة الشقيقة

Lebanon 24
10-09-2023 | 01:25
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أجرى وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بو حبيب إتصالاً مع نظيره المغربي السيد ناصر بوريطة وقدّم له التعازي بضحايا الزلزال متمنياً الشفاء للجرحى والمُصابين. 
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وعبر الوزير بوحبيب عن تعاطف وتضامن لبنان حكومة وشعباً مع المملكة المغربية الشقيقة، مؤكداً وقوف لبنان إلى جانب المغرب في مواجهة هذه الفاجعة الأليمة.
كذلك، تلقى بوحبيب رسالة من سفارة المملكة المغربية في بيروت شكرته فيها على مشاعر المواساة والتعازي الصادقة خصوصاً وأنّ لبنان أبدى استعداده لتقديم يد المساعدة بعد الزلزال المدمر في المغرب.
 
‎وذكرت الرسالة أنَّ السلطات المغربية بصدد حصر حجم الخسائر التي خلفها الزلزال في المناطق المتضررة على أن تُطلع وزارة الخارجية والمغتربين على حجم الخسائر للتنسيق معها بشأن المساعدة التي يمكن تقديمها.
‎وأعربت السفارة المغربية في رسالتها عن تقديرها واحترامها لوزارة الخارجية والمغتربين وللشعب اللبناني. 
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