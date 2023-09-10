الآن.. تجدد إشتباكات عين الحلوة والرصاص كثيف جداً!

عادت الإشتباكات لتتجدّد داخل مُخيم عين الحلوة قبل قليل، وتقولُ معلومات "لبنان24" إنَّ الإقتتال يتمحورُ بشكلٍ خاص عند محوري جبل الحليب وحطّين.

وتقول مصادر ميدانيّة في عين الحلوة لـ"لبنان24" إنَّ القذائف الصاروخية تُستخدم بشكلٍ مكثف وسط مواجهاتٍ مُسلحة عنيفة تُسمع أصداؤها في أرجاء مدينة صيدا.

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وتأتي هذه الإشتباكات بعد هدوءٍ حذر سيطر على المخيم طيلة فترة الليل، لكنّه لم يخلُ من خروقات عديدة تمثلت بإطلاق رشقاتٍ نارية أو قذائف صاروخية.

ووسط التوتر القائم، جرى ليلاً التعميمُ على كافة قوات "الأمن الوطني الفلسطينيّ" بوجوب أخذ الحيطة والحذر من العبوات والإنتحاريين، الأنفاق والمخابئ السريّة تحت المنازل، الكمائن والهجمات المباغتة.

وإزاء ذلك، تقولُ مصادر فلسطينيّة لـ"لبنان24" إنَّ كافة المحاور تشهدُ إستنفاراً لم يهدأ طيلة فترة الليل بين مختلف الجبهات المتقاتلة، مشيرةً إلى أنَّ عناصر "فتح" حافظت على إنتشارها الكثيف عند أكثر من نقطة عسكرية لاسيما على الجبهات التي فُتِحت يوم أمس وتحديداً في منطقة الرأس الأحمر.

في المقابل، تشير المصادر إلى أنّ إشتباكات الأمس أسفر عن تدمير 200 منزل داخل المخيم، فيما بلغت حصيلة القتلى 4 ضحايا وأكثر من 60 جريحاً.