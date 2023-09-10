30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البزري شكر ميقاتي على قرار إزالة مخيم موقت للنازحين في صيدا
Lebanon 24
10-09-2023
|
02:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
شكر النائب عبد الرحمن البزري للحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وعناصر القوى الأمنية سرعة تجاوبهم مع مطالب أهالي المدينة ودعوات قواها السياسية الرافضة لأي مخيم موقت ينشأ في المدينة، لأسباب عديدة مرتبطة برمزية هذا المخيم وتداعياته السلبية على الفلسطينيين واللبنانيين وعلى مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة تحديداً.
Advertisement
وأكد البزري أن "الإزالة الفورية لهذا المخيم المؤقت قد أزالت الكثير من اللغط السياسي والأمني المرتبط بإقامته"، متمنياً "عدم تكرار مثل هذه القرارات دون التشاور مع القوى السياسية الفاعلة في المدينة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
5 بلدان... تعرفوا إلى الدول الأكثر عرضة للزلازل
Lebanon 24
5 بلدان... تعرفوا إلى الدول الأكثر عرضة للزلازل
10:00 | 2023-09-09
09/09/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ جديد في عين الحلوة الآن.. التوتر كبير وإليكم ما يجري!
Lebanon 24
هجومٌ جديد في عين الحلوة الآن.. التوتر كبير وإليكم ما يجري!
07:19 | 2023-09-09
09/09/2023 07:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لافتات تنديد في الاشرفية والبلدية تزيلها
Lebanon 24
لافتات تنديد في الاشرفية والبلدية تزيلها
01:45 | 2023-09-10
10/09/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من قائد الجيش!
Lebanon 24
تحذيرٌ من قائد الجيش!
13:15 | 2023-09-09
09/09/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنقلاب كبير" ضدّ "فتح" في عين الحلوة.. هكذا أصبحت "معركة المُخيّم"!
Lebanon 24
"إنقلاب كبير" ضدّ "فتح" في عين الحلوة.. هكذا أصبحت "معركة المُخيّم"!
03:00 | 2023-09-10
10/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-09-10
ترقُّب حَذِر لما في جعبة لودريان.. وقطر تؤجّل الوساطة!
03:49 | 2023-09-10
إشتباكات عين الحلوة تتواصل وتتوسّع.. أغلب المحاور "تشتعل" والقتالُ عنيف!
06:45 | 2023-09-10
حميه ينشر صورة لطائرات "الميدل ايست".. وهذا ما أعلنه
06:27 | 2023-09-10
عودة: ماذا يمنع انتخاب رئيس لولا المصالح؟
06:19 | 2023-09-10
بالجرم المشهود.. سارقا "غرفة كهرباء صيدا" بقبضة "المعلومات"
06:10 | 2023-09-10
الحريري اتصل بدريان مهنئاً لتجديد ولايته
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
10/09/2023 14:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
10/09/2023 14:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
10/09/2023 14:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24