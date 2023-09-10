Advertisement

لبنان

البزري شكر ميقاتي على قرار إزالة مخيم موقت للنازحين في صيدا

Lebanon 24
10-09-2023 | 02:28
A-
A+
Doc-P-1105930-638299350955657225.jpg
Doc-P-1105930-638299350955657225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكر النائب عبد الرحمن البزري للحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وعناصر القوى الأمنية سرعة تجاوبهم مع مطالب أهالي المدينة ودعوات قواها السياسية الرافضة لأي مخيم موقت ينشأ في المدينة، لأسباب عديدة مرتبطة برمزية هذا المخيم وتداعياته السلبية على الفلسطينيين واللبنانيين وعلى مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة تحديداً.
Advertisement

وأكد البزري أن "الإزالة الفورية لهذا المخيم المؤقت قد أزالت الكثير من اللغط السياسي والأمني المرتبط بإقامته"، متمنياً "عدم تكرار مثل هذه القرارات دون التشاور مع القوى السياسية الفاعلة في المدينة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-09-10
03:49 | 2023-09-10
06:45 | 2023-09-10
06:27 | 2023-09-10
06:19 | 2023-09-10
06:10 | 2023-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24