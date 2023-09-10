البزري شكر ميقاتي على قرار إزالة مخيم موقت للنازحين في صيدا

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وأكد البزري أن "الإزالة الفورية لهذا المخيم المؤقت قد أزالت الكثير من اللغط السياسي والأمني المرتبط بإقامته"، متمنياً "عدم تكرار مثل هذه القرارات دون التشاور مع القوى السياسية الفاعلة في المدينة".