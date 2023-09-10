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لبنان

قاووق: مبادرة بري تُشكل فرصة حقيقية لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
10-09-2023 | 02:33
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أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أنّ "الحزب يتجاوب مع كل المبادرات في الوطن"، معتبراً أن "جماعة التحدي والمواجهة في لبنان لا توفر فرصة إلا للتعقيد والعرقلة والتأزيم".
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كلام قاووق جاء خلال احتفال تأبيني أقامه الحزب في حسينية بلدة قانا الجنوبية، حيث قال إنَّ "مبادرة الرئيس نبيه بري فضحت الفريق الآخر لأنهم عرقل علناً هذه المبادرة التي تشكل فرصة حقيقية لإنقاذ البلد، من أجل استمرار الفراغ والتعطيل والتحريض".

واعتبر قاووق أن "الفريق الآخر يخيّر اللبنانيين بين خيارين، إما رئيس يجر البلد إلى الفتنة، وإما الاستمرار بالتحريض والتوتير لجر البلد إلى الفتنة"، وأضاف: "لذلك فإن مصلحة لبنان تكمن بوصول رئيس جمهورية يؤتمن على إنقاذ البلد، وعلى حماية السلم الأهلي".

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