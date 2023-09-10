الجيش يدهم مخيمات للنازحين السوريين في هذه المناطق.. ماذا ضبط فيها؟

ينفذ الجيش عملية دهم في بلدة بريتال لمنازل مطلوبين إضافةً لمخيمات النازحين السوريين في بلدة الطيبة.

كذلك، نفذ الجيش عمليات دهم لمخيمات للسوريين في بلدة دير الأحمر وصادر شبكات الانترنت وعددا من المضبوطات الأخرى.

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مصدر أمني أوضح "أنّ قرارًا اتخذ لضبط الانترنت غير الشرعي والدراجات النارية المملوكة بشكل غير قانوني وكل ما هو غير شرعي".