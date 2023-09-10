"نكبة جديدة" في لبنان!

اعتبرَ مصدرٌ فلسطينيّ بارز خطوة اقامة خِيَمٍ للنازحين الفلسطينيين من مخيم عين الحلوة في محيط ملعب صيدا البلدي بمثابةِ "نكبةٍ فلسطينية جديدة" ولكن هذه المرّة داخل لبنان، وقال: "المشهدُ ليس عادياً وخطيرٌ جداً وتشريد أبناء شعبنا بسبب إقتتال عين الحلوة لا يمكن تحمُّله وعلى كافة الأطراف تحمُّل مسؤوليتها".

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وأثارت هذه الخيَم جدلاً كبيراً بعدما اعتبرتها أوساطٌ عديدة بمثابة تأسيسٍ للجوء جديد داخل لبنان يُضاف إلى مخيمات اللجوء الأخرى التي تتوزع بين الفلسطينيين والسّوريين.