Advertisement

لبنان

"نكبة جديدة" في لبنان!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-09-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1105935-638299363746675455.jpeg
Doc-P-1105935-638299363746675455.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرَ مصدرٌ فلسطينيّ بارز خطوة اقامة خِيَمٍ للنازحين الفلسطينيين من مخيم عين الحلوة في محيط ملعب صيدا البلدي بمثابةِ "نكبةٍ فلسطينية جديدة" ولكن هذه المرّة داخل لبنان، وقال: "المشهدُ ليس عادياً وخطيرٌ جداً وتشريد أبناء شعبنا بسبب إقتتال عين الحلوة لا يمكن تحمُّله وعلى كافة الأطراف تحمُّل مسؤوليتها". 
Advertisement

وأثارت هذه الخيَم جدلاً كبيراً بعدما اعتبرتها أوساطٌ عديدة بمثابة تأسيسٍ للجوء جديد داخل لبنان يُضاف إلى مخيمات اللجوء الأخرى التي تتوزع بين الفلسطينيين والسّوريين. 

وإثر ما حصل، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إزالة الخيم، على أن يستمرَّ تنسيق الجهود مع الأونروا لإيواء النازحين من مناطق الاشتباكات في المخيم في المدارس والمراكز الآمنة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-09-10
03:49 | 2023-09-10
06:57 | 2023-09-10
06:45 | 2023-09-10
06:27 | 2023-09-10
06:19 | 2023-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24