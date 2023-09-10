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لبنان
كلامٌ عن دخول مسلحين إلى صيدا.. معلومات تكشف الأمر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-09-2023
|
03:15
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كشفت مصادر فلسطينية لـ"لبنان24" إنَّ حركة "فتح" لم تستقدِم حتى الآن أيّ عناصر من خارج مُخيم عين الحلوة للمُشاركة في الإشتباكات الأخيرة، مشيرة إلى أنَّ الكثير من الفلسطينيين الموجودين في المخيمات الأخرى لاسيما في مُخيم البرج الشمالي شرق مدينة صور، أبلغوا قيادة الحركة إستعدادهم للإنتقال إلى صيدا، لكنّ "فتح" أبدت رفضها ذلك وقالت إنّ عدد مسلحيها كافٍ جداً وليست بحاجة أبداً لأي عناصر إضافيّة.
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وأوضحت المصادر أنَّ "فتح" تضمّ الآن مئات المقاتلين في عين الحلوة، مشيرةً إلى أنَّ لديها مخازن كافية من السّلاح والذخيرة ما يكفي لجبهةٍ طويلة الأمد.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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