Advertisement

لبنان

آخر معلومة.. هل سيرتفع الدولار بسبب عين الحلوة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-09-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1105939-638299368438604418.jpg
Doc-P-1105939-638299368438604418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّقت مصادر ناشطة في القطاع الماليّ على تطوّرات أحداث عين الحلوة، مشيرة إلى أنّ مجريات الأمور المُتفاقمة لم تؤثر على سعر الدولار الذي كان يجري دائماً الحديث عن ربطه بأحداث أمنية، وقالت: "منذ 40 يوماً والتوتر قائم والدولار مُستقر. هناك مخاوف جرى ترويجها في السوق من أن تدهور الأمور ميدانياً سيؤثر على سعر الصرف. حتماً، التجربة أثبتت عكسَ ذلك، وما يجري في صيدا لا تأثير له على السوق باعتبار أنّ آلية العرض والطلب لا ترتبطُ بحدث معين داخل مدينة، بل تتصلُ بحركة اقتصادية ومالية على نطاق لبنان". 
Advertisement
وأشارت المصادر إلى أنَّ بعض الجهات حاولت خلق "بلبلة" في السوق وربطها بأحداث صيدا إلا أنه لم تلقَ أي تجاوبٍ من الصرافين غير الشرعيين الذين يراقبون الأوضاع في مكانٍ آخر وتحديداً تلك المرتبطة بمنصة "بلومبيرغ" الجديدة التي أطلقها مصرف لبنان مؤخراً كبديلٍ عن "صيرفة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-09-10
03:49 | 2023-09-10
06:57 | 2023-09-10
06:45 | 2023-09-10
06:27 | 2023-09-10
06:19 | 2023-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24