آخر معلومة.. هل سيرتفع الدولار بسبب عين الحلوة؟

علّقت مصادر ناشطة في القطاع الماليّ على تطوّرات أحداث عين الحلوة، مشيرة إلى أنّ مجريات الأمور المُتفاقمة لم تؤثر على سعر الدولار الذي كان يجري دائماً الحديث عن ربطه بأحداث أمنية، وقالت: "منذ 40 يوماً والتوتر قائم والدولار مُستقر. هناك مخاوف جرى ترويجها في السوق من أن تدهور الأمور ميدانياً سيؤثر على سعر الصرف. حتماً، التجربة أثبتت عكسَ ذلك، وما يجري في صيدا لا تأثير له على السوق باعتبار أنّ آلية العرض والطلب لا ترتبطُ بحدث معين داخل مدينة، بل تتصلُ بحركة اقتصادية ومالية على نطاق لبنان".

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وأشارت المصادر إلى أنَّ بعض الجهات حاولت خلق "بلبلة" في السوق وربطها بأحداث صيدا إلا أنه لم تلقَ أي تجاوبٍ من الصرافين غير الشرعيين الذين يراقبون الأوضاع في مكانٍ آخر وتحديداً تلك المرتبطة بمنصة "بلومبيرغ" الجديدة التي أطلقها مصرف لبنان مؤخراً كبديلٍ عن "صيرفة".