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لبنان

كيف تضامنت الحكومة اللبنانية مع المغرب بعد مأساة الزلزال؟

Lebanon 24
10-09-2023 | 03:45
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أكد مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميل أنّ لبنان متضامن مع المملكة المغربيّة الشقيقة بعد الزلزال المروّع الذي ضربها، وقال: "لا يمكن أن ننسى وقوف المملكة مع لبنان دائماً وتحديداً بعد إنفجار مرفأ بيروت عام 2020".
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وفي حديثٍ له عبر قناة الـ"LBCI"، لفت الجميل إلى أن "لبنان سيقف إلى جانب المغرب ويُقدم المساعدة لها ضمن إمكاناته، مشيراً إلى أن "الرئيس ميقاتي يتواصل بشكل دائم مع سفير لبنان في المغرب زياد عطالله لإستطلاع أوضاع اللبنانيين هناك"، وأضاف: "ميقاتي اتصل بنظيره المغربي وعرض مساعدة لبنان بعد كارثة الزلزال كما أن قائد الجيش العماد جوزاف عون إتصل بقائد القوات العسكرية المغربيّة وأبلغه وضع الإمكانات اللوجستية في لبنان بتصرّف المملكة".

وأوضح الجميل أن المغرب بحاجة الى الخيم والدم، وتابع: "لا إمكانية لنا بالتبرع بالخيم ولكن هناك امكانية للتبرع بالدم بناء على طلب السلطات المغربية".

وحولَ مسألة إنشاء خيَم للنازحين في صيدا، قال الجميل: "لم يكن هناك أي قرار بإنشاء مُخيّم جديد في صيدا جراء إشتباكات عين الحلوة وإنشاء بعض الخيم جاء بشكل عفويّ لإيواء النازحين، ورئيس الحكومة طلب إزالة الخيم التي نُصبت وتقرّر نقل النازحين من عين الحلوة إلى أماكن إيواء أخرى وذلك وفق آليات تضعها الجهات المعنية في المدينة".
 
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