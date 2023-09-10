إشتباكات عين الحلوة تتواصل وتتوسّع.. أغلب المحاور "تشتعل" والقتالُ عنيف!

اشتدّت وتيرة الإشتباكات المسلحة داخل مُخيم عين الحلوة، اليوم الأحد، وقد استخدمت خلالها القذائف الصاروخية التي سُمعت أصوات إنفجاراتها في مختلف أنحاء مدينة صيدا.

وحالياً، فإن الإشتباكات التي تُخاض بين حركة "فتح" من جهة وجماعتيْ "جند الشام" و"الشباب المسلم"، باتت تشمل مختلف المحاور القتالية أبرزها حطين، الرأس الأحمر، التعمير التحتاني، الطوارئ، الطيري، البستان والصفصاف وغيرها.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإن حصيلة ضحايا الإشتباكات منذ يوم أمس بلغت حتى الآن 5 قتلى إلى جانب أكثر من 60 جريحاً، فيما أفيد أيضاً عن تعرّض أكثر من 200 وحدة سكنية لدمارٍ كبير داخل مختلف أرجاء المخيم المختلفة.

في غضون ذلك، قالت مصادر ميدانيّة لـ"لبنان24" إنَّ حجم الدمار داخل الرأس الأحمر هائلٌ وكبير جرّاء الإشتباكات، موضحة أنَّ العناصر المسلحة دخلت إلى منازل المدنيين وحوّلتها إلى نقاط عسكرية لها.

وتأتي هذه الإشتباكات بعد هدوءٍ حذر سيطر على المخيم طيلة فترة الليل، لكنّه لم يخلُ من خروقات عديدة تمثلت بإطلاق رشقاتٍ نارية أو قذائف صاروخية.



ووسط التوتر القائم، جرى ليلاً التعميمُ على كافة قوات "الأمن الوطني الفلسطينيّ" بوجوب أخذ الحيطة والحذر من العبوات والإنتحاريين، الأنفاق والمخابئ السريّة تحت المنازل، الكمائن والهجمات المباغتة.