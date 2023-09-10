إشتباكات عين الحلوة تتواصل وتتوسّع.. أغلب المحاور "تشتعل" والقتالُ عنيف!

الإشتباكات تتواصل في عين الحلوة الآن pic.twitter.com/8mJlba6l6S
— Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) September 10, 2023
الإشتباكات تتواصل في عين الحلوة الآن pic.twitter.com/8mJlba6l6S
جانب من الدمار في حي الرأس الأحمر داخل مخيم عين الحلوة pic.twitter.com/JRFS7EVhks
— Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) September 10, 2023
جانب من الدمار في حي الرأس الأحمر داخل مخيم عين الحلوة pic.twitter.com/JRFS7EVhks
فيديو جديد لإشتباكات عين الحلوة pic.twitter.com/lK85711JNA
— Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) September 10, 2023
فيديو جديد لإشتباكات عين الحلوة pic.twitter.com/lK85711JNA
فيديو آخر لاشتباكات عين الحلوة المستمرة حتى الآن pic.twitter.com/zzarmNT8ke
— Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) September 10, 2023
فيديو آخر لاشتباكات عين الحلوة المستمرة حتى الآن pic.twitter.com/zzarmNT8ke