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لبنان

الحاج حسن: جديّون في حوارنا مع "الوطني الحر" ويجبُ إنتخاب رئيس بأسرع وقت

Lebanon 24
10-09-2023 | 04:11
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رأى رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أنّ "النقطة الأساس في الوضع السياسي الداخلي في لبنان هي موضوع رئاسة الجمهورية، لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة على مستوى انتظام عمل المؤسسات الدستورية".
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وخلال لقاء سياسي في بلدة حوش الرافقة، اعتبر الحاج حسن أن "انتخاب الرئيس هو مسألة ضرورية، ويجب أن تجري في أسرع وقت ممكن، خلافاً لما يقوله البعض أنه مستعد أن يعيش في ظل الفراغ إلى أمد بعيد، شرط أن يحقق غاياته السياسية"، وأضاف: "إن انتخاب الرئيس هو المدخل الطبيعي للبدء في معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والنقدي والمالي في البلد".

وتابع: "نحن اليوم  في حوار مع التيار الوطني الحر، ونحن في هذا الحوار جديون وإيجابيون ومنفتحون، هناك جدول أعمال وقضايا سياسية وتشريعية مطروحة، ونحن بصدد الحوار والنقاش فيها على أمل أن نصل إلى نتائج إيجابية تساعد في إيجاد حلول للأزمات السياسية في لبنان، ومنها أزمة انتخاب الرئيس. هذا دليل آخر على جديتنا، وعلى جدية التيار الوطني الحر، وجدية حركه أمل وتيار المردة وكل حلفائنا، بأن نذهب إلى نقاش إيجابي، سعيا للوصول إلى تفاهمات تساعد في انتخاب الرئيس".

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