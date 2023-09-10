الحاج حسن: جديّون في حوارنا مع "الوطني الحر" ويجبُ إنتخاب رئيس بأسرع وقت

رأى رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أنّ "النقطة الأساس في الوضع السياسي الداخلي في لبنان هي موضوع رئاسة الجمهورية، لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة على مستوى انتظام عمل المؤسسات الدستورية".

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