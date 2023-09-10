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لبنان

حمية: لتلبية دعوة الرئيس بري إلى الحوار

Lebanon 24
10-09-2023 | 04:26
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اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أنّ إنتخاب رئيس جديد للجمهورية يساهم في إستقامة كل المؤسسات، وقال: "الإتيان برئيس يساهم في إنطلاق دورة الإصلاح في كل المؤسسات المالية والنقدية والإدارية والاقتصادية". 
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وخلال مشاركته ضمن حفل في بعلبك، قال حمية: "ما شهدناه في المرحلة الأخيرة يجب أن تكون تسميته زمن الوصل، وليس زمن الفصل.. نحن في زمن بحاجة فيه لإبرة كي تصل بين كل المكونات، وزمن الوصل يؤدي إلى حوار، والحوار يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فالباب الوحيد لانتخاب الرئيس هو الحوار".
 
وتابع: "الرئيس نبيه بري دعا مختلف الكتل إلى الحوار، وتلبية الدعوة ليست تلبية للشخص الذي دعا، بل لانتخاب رئيس جمهورية واستعادة عمل المؤسسات لإصلاح ما تبقى من مؤسسات الدولة اللبنانية. لبنان ليس عاجزاً، وإن شاء الله بتضامن اللبنانيون كتفاً إلى كتف لنصل إلى بر الأمان".

وقال: "هناك عجز في الخزينة العامة، يعيق تلبية احتياجات الشعب اللبناني، ولكن فلنكن واضحين، لبنان ليس بالبلد الفقير او العاجز، لبنان بلد يعاني نتيجة سياسات مالية متعاقبة على مدى عشرات السنين، أدت إلى عجز الخزينة العامة. وزارة الأشغال العامة كانت الوزارة الأكثر إنفاقا في الدولة والأقل إيراداً، أما اليوم فوزارة الأشغال العامة هي الأقل إنفاقا والأكثر إيراداً بالدولة. فعّلنا عمل المرافق والإدارات العامة بالقانون، ولدينا ثقة بلبنان وموقعه الاستراتيجي في البر والبحر والجو، تلك الثقة انعكست على كل القطاعات". 


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