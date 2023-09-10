إطلاق نار وبلبلة خلال حفلٍ لمعين شريف.. إليكم ما حدث في طرابلس!

شهدت مدينة طرابلس، ليل أمس السبت، خروقات أمنية جديدة أبرزها إطلاق نار بشكل كثيف في الهواء من قبل أحد الأشخاص المتواجدين ضمن موكبٍ خاص بحفل زفاف في منطقة أبي سمراء.

وأشارت المصادر إلى أن حادثة إطلاق النار حصلت على مقربة من حفلٍ غنائي ضخم للفنان معين شريف داخل جامعة المدينة (المنار)، الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع في صفوف الحاضرين.

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كذلك، أقدم أحد الأشخاص في منطقة الخناق - باب الرمل منتصف ليل أمس على إطلاق النار باتجاه أحد المقاهي، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وبحسب المعلومات، فإنّ حوادث إطلاق نار أخرى شهدتها المدينة خلال الساعات الماضية وتحديداً في مناطق الضم والفرز، المئتين، والملولة.



