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لبنان

مجهولون يلقون قنبلة على محلات في منطقة العبدة

Lebanon 24
10-09-2023 | 05:17
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أقدم مجهولون عند ساعات الفجر الأولى على إلقاء قنبلة واطلاق نار على محلات آل الأسعد وهم من أبناء وادي خالد في منطقة العبدة في عكار بينما كانوا يستقلون دراجة نارية بحسب ما وثقت كاميرات المراقبة في المكان. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات ولاذوا من بعدها بالفرار الى جهة مجهولة.
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