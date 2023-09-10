مجهولون يلقون قنبلة على محلات في منطقة العبدة

أقدم مجهولون عند ساعات الفجر الأولى على إلقاء قنبلة واطلاق نار على محلات آل الأسعد وهم من أبناء وادي خالد في منطقة العبدة في عكار بينما كانوا يستقلون دراجة نارية بحسب ما وثقت كاميرات المراقبة في المكان. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات ولاذوا من بعدها بالفرار الى جهة مجهولة.

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