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لبنان
السنيورة أبرق الى ملك المغرب معزياً
Lebanon 24
10-09-2023
|
05:41
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ابرق الرئيس فؤاد السنيورة الى ملك المغرب محمد السادس معزيا بضحايا الزلزال.
كما أعرب عن "كامل التضامن مع البلد الشقيق واهله الأعزاء"، املا "النهوض بسرعة من هذه الكبوة واستعادة العافية"، متمنياً للضحايا وعائلاتهم الصير والسلوان.
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