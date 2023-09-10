29
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البطريرك الراعي: أحداث عين الحلوة مؤسفة وتنشر الخطر
Lebanon 24
10-09-2023
|
05:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أنّ ذكرى مصالحة الجبل "كانت بالنسبة لنا التزامًا بمواصلتها وتطويرها".
Advertisement
ولفت إلى أنّه "آلمنا الزلزال الذي ضرب المغرب، ونصلي إلى رحمة الله من أجل راحة نفوس الموتى وشفاء المرضى، ونعرب باسم كنيستنا المارونية عن تعازينا".
كما أوضح الراعي خلال "قداس راحة الشهداء" في دير سيّدة إيليج- ميفوق، أنّ "الشهداء استشهدوا لنشهد التعددية التي يمتاز بها لبنان. هذه التعددية في الوحدة المنظمة في الدستور تجعل من لبنان واحة تلاقٍ وحوار"، مشيرًا إلى أن "العيش معًا المرتكز على الوفاق الوطني والموجود في الدستور يُعطي شرعية لأي سلطة في الدولة".
وشدد على "أننا نبدي الإعراب عن أسفنا من المعارك في مخيم عين الحلوة التي تنشر الخطر في صفوف الآمنين وهذه الأحداث المرّة تصيب في الصميم القضية الفلسطينية ولا يمكن أن يكون لبنان حياديًا حيال إسرائيل وحيال الإجماع العربي، والحياد يقتضي تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية والدولية وأن يضبط لبنان سيادته الخارجية على حدوده وسيادته الداخلية بجيش واحد وسلطة واحدة، والدفاع عن نفسه بالقوى الذاتية المنظّمة".
ودعا إلى "وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، وتطبيق اتفاق الطائف فيوضع حدّ للفوضى في السلطة الدستورية والتعيينات الادارية والامنية والتفسير العشوائي للدستور فلا يختبئ مخالفو الدستور وراء الميثاقية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لافتات تنديد في الاشرفية والبلدية تزيلها
Lebanon 24
لافتات تنديد في الاشرفية والبلدية تزيلها
01:45 | 2023-09-10
10/09/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك بالمايوه.. والجمهور: "عيب يا ست عليا" (صور)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك بالمايوه.. والجمهور: "عيب يا ست عليا" (صور)
01:49 | 2023-09-10
10/09/2023 01:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنقلاب كبير" ضدّ "فتح" في عين الحلوة.. هكذا أصبحت "معركة المُخيّم"!
Lebanon 24
"إنقلاب كبير" ضدّ "فتح" في عين الحلوة.. هكذا أصبحت "معركة المُخيّم"!
03:00 | 2023-09-10
10/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من قائد الجيش!
Lebanon 24
تحذيرٌ من قائد الجيش!
13:15 | 2023-09-09
09/09/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريا فارس تطل بالابيض قبل أن تزف لعريسها ويليام نون.. ورسالة مؤثرة الى شقيقتها سحر (فيديو)
Lebanon 24
ماريا فارس تطل بالابيض قبل أن تزف لعريسها ويليام نون.. ورسالة مؤثرة الى شقيقتها سحر (فيديو)
07:21 | 2023-09-10
10/09/2023 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:59 | 2023-09-10
مخيم "عين الحلوة" يغلي.. الاشتباكات عنيفة وهذه آخر التطوّرات (فيديو وصور)
02:00 | 2023-09-10
هذا ما على باسيل أن يوعز به إلى وزرائه
10:49 | 2023-09-10
لبنان يهزم الهند في كأس ملك تايلاند لكرة القدم
10:39 | 2023-09-10
على عمق 12 متراً.. سقوط مواطن في بئر
10:37 | 2023-09-10
تسجيل صوتي لأحد ابرز المطلوبين في عين الحلوة هيثم الشعبي.. هذا ما تضمنه
10:34 | 2023-09-10
شيخ العقل اتصل بسفير المغرب معزياً
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
10/09/2023 17:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
10/09/2023 17:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
10/09/2023 17:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24