الحريري اتصل بدريان مهنئاً لتجديد ولايته

إتصل الرئيس سعد الحريري بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مهنّئاً إياه على تجديد ولايته.







وتمنى الحريري للمفتي دريان "التوفيق والنجاح في متابعة مسيرته بما يخدم اللبنانيين والمسلمين في اطار الوحدة الوطنية".

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