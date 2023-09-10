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لبنان

الحريري اتصل بدريان مهنئاً لتجديد ولايته

Lebanon 24
10-09-2023 | 06:10
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إتصل الرئيس سعد الحريري بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مهنّئاً إياه على تجديد ولايته.



وتمنى الحريري للمفتي دريان "التوفيق والنجاح في متابعة مسيرته بما يخدم اللبنانيين والمسلمين في اطار الوحدة الوطنية".
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