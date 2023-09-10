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لبنان

بالجرم المشهود.. سارقا "غرفة كهرباء صيدا" بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
10-09-2023 | 06:19
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة أسلاك وقطع كهربائية من داخل غرف الكهرباء التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان في مدينة صيدا وجوارها.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هوية أفراد العصابة، وهما الفلسطينيان: و. ب. (مواليد العام 1990) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وتعاطي وترويج مخدرات، و م. م. (مواليد العام 1993).
بتاريخ 05-09-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات شعبة المعلومات بالجرم المشهود في صيدا أثناء قيامهما بالسرقة من داخل غرفة كهرباء موجودة خلف قصر العدل القديم، وتمكنت الدورية من ضبط 5 قطع كهربائية كبيرة عائدة للغرفة المذكورة مخبأة داخل صندوق. بتفتيشهما، ضبط بحوزتهما حبوب مخدرة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل غرف الكهرباء العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان في مدينة صيدا والمناطق المجاورة.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
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