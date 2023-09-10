ماريا فارس تطل بالابيض قبل أن تزف لعريسها ويليام نون.. ورسالة مؤثرة الى شقيقتها سحر (فيديو)

كتبت الشابة ماريا فارس شقيقة ضحية انفجار مرفأ بيروت سحر فارس على "انستغرام" متوجّهة لشقيقتها، قبل ساعات من دخولها القفص الذهبي برفقة عريسها ويليام نون، شقيق الشهيد جو نون: "من حوالي ٣ سنين و ٣ شهور، وعيتي وركضتي وفرحتي ونعجقتي بعرس اختنا. اليوم قلبي عم يوجعني اكتر من كل الايام عا غيابك .. انا بعرف انك شايفة، حاسة ومبسوطة لفرحنا لو هوي ناقص انتي و دجو!"



تابعت: "يا احلا اشبينيْن سماوييْن، يا احلا ملايكة، قدام الله اليوم رح نوعدكن نكفي كل المشوار، عالمرة قبل الحلوة".

كما نشر موقع "بلا رقابة" مقطع فيديو يظهر فيه التجهيزات لعرس ماريا، قبل أن تزف الى عريسها ويليام. (رصد: لبنان 24)