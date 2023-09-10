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لبنان

ماريا فارس تطل بالابيض قبل أن تزف لعريسها ويليام نون.. ورسالة مؤثرة الى شقيقتها سحر (فيديو)

Lebanon 24
10-09-2023 | 07:21
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 كتبت الشابة ماريا فارس شقيقة ضحية انفجار مرفأ بيروت سحر فارس على "انستغرام" متوجّهة لشقيقتها، قبل ساعات من دخولها القفص الذهبي برفقة عريسها ويليام نون، شقيق الشهيد جو نون: "من حوالي ٣ سنين و ٣ شهور، وعيتي وركضتي وفرحتي ونعجقتي بعرس اختنا. اليوم قلبي عم يوجعني اكتر من كل الايام عا غيابك .. انا بعرف انك شايفة، حاسة ومبسوطة لفرحنا لو هوي ناقص انتي و دجو!"

تابعت: "يا احلا اشبينيْن سماوييْن، يا احلا ملايكة، قدام الله اليوم رح نوعدكن نكفي كل المشوار، عالمرة قبل الحلوة".
 
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كما نشر موقع "بلا رقابة" مقطع فيديو يظهر فيه التجهيزات لعرس ماريا، قبل أن تزف الى عريسها ويليام. (رصد: لبنان 24)
 
المصدر: "رصد" لبنان 24

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