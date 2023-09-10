هاشم: ما أصاب الشعب المغربي آلمنا واصابنا كلبنانيين

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، ان "ما اصاب الشعب المغربي آلمنا واصابنا كلبنانيين، لان اهلنا في المغرب لم يتأخروا لحظة ابان ازماتنا عن مد يد العون والمساعدة".

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وقال إننا "من منطلق الاخوة والمفاهيم والقيم العربية الاصيلة نقف اليوم الى جانب المملكة المغربية لنتضامن ونقدم العزاء بضحايا الكارثة التي حلت باشقاء المغربيين وتمنياتنا بشفاء المصابين واننا على ثقة بأن تتجاوز المملكة المغربية اثار وتداعيات الكارثة وتلملم نتائج ما حل بالمغرب وباسرع وقت من خلال التكاتف والتعاون الاخوي".