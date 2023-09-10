إجتماع طارئ غداً لبحث الوضع الأمني في "عين الحلوة"

دعا المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إلى اجتماع طارئ في مقر المديرية العامة، وذلك يوم غد الاثنين لبحث الوضع الامني في مخيم عين الحلوة.

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وقال: "في غياب اللقاءات والاجتماعات اليوم لوقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة، باستثناء بعض اتصالات المتابعة للفصائل الفلسطينية – هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، إلى اجتماع طارئ في مقر المديرية العامة، وذلك يوم غد الاثنين عند الساعة الثانية بعد الظهر لبحث الوضع الامني في المخيم".