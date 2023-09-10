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لبنان

إجتماع طارئ غداً لبحث الوضع الأمني في "عين الحلوة"

Lebanon 24
10-09-2023 | 08:42
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دعا المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إلى اجتماع طارئ في مقر المديرية العامة، وذلك يوم غد الاثنين لبحث الوضع الامني في مخيم عين الحلوة.
 
 
 
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وقال: "في غياب اللقاءات والاجتماعات اليوم لوقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة، باستثناء بعض اتصالات المتابعة للفصائل الفلسطينية – هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، إلى اجتماع طارئ في مقر المديرية العامة، وذلك يوم غد الاثنين عند الساعة الثانية بعد الظهر لبحث الوضع الامني في المخيم".
 
وفي حديث لـ"الجديد"، قال بيسري: "لا يمكن الاستمرار بالواقع الحالي للمخيم ويجب وقف إطلاق النار حفاظا على سلامة الإخوة الفلسطينيين في المخيم وسلامة المواطنين اللبنانيين في محيطه"، مضيفاً: "لا يمكن للدولة اللبنانية ان تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الواقع الصعب ويجب على الجميع تحمل مسؤولياته واتخاذ الخطوات اللازمة لحفظ الأمن".

وتابع: "سأتوجه الى ممثلي الفصائل بضرورة تحمل مسؤولياتهم ووقف القتال وأحداث عين الحلوة قد تعيد فتح موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات".
 
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