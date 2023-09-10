قال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا أبو إياد الشعلان لـ"لبنان 24": "نواصل معركتنا ضد العناصر المسلحة في عين الحلوة ولا تراجع عن حماية أمن المخيم"، مشيرا الى انّ "فتح" تقاتل بمفردها الآن داخل عين الحلوة وفوجئنا بابتعاد عصبة الأنصار عنها وبصراحة سنعيد النظر في علاقتنا معها".

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وأضاف الشعلان: "في أوقات سابقة أبلغنا عصبة الأنصار بأننا لن نقاتلها حتى وإن قاتلتنا وهذا الأمر بشهادة من حضر الاجتماعات الثنائية. وهناك بيان صدر قبل قليل عن جماعة الشباب المسلم بوقف إطلاق النار وحالياً ندرس تفاصيله لاتخاذ قرار المناسب".