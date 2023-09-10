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لبنان

في الغازية.. الرصاص الطائش أصاب مارّاً على الطريق

Lebanon 24
10-09-2023 | 09:09
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أصيب المواطن عبد بلوط برصاص طائش أثناء مروره على طريق بلدة الغازية، نتيجة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.
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