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لبنان

جرحى بانهيار سقف احد المحال التجارية

Lebanon 24
10-09-2023 | 09:37
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن سقوط عدد من الجرحى جراء إنهيار سقف أحد المحال التجارية في بلدة طيردبا في الجنوب. وعملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة. 

وبحسب المعلومات الاولية فانّ العمال السوريين كانوا يهدمون السقف لاعادة ترميمه فسقط عليهم.
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