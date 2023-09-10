هذه تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا



Advertisement وسجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباحا، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 89550 و 89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد".

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 89350 و 89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد".