تسجيل صوتي لأحد ابرز المطلوبين في عين الحلوة هيثم الشعبي.. هذا ما تضمنه

يتم التداول بتسجيل صوتي للمطلوب هيثم الشعبي يطلب فيه من المسلحين وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة ويدعو فيه الى الاستجابة لوقف اطلاق النار.

وخاطب الشعبي اهالي المخيم باسمه وباسم "تجمع شباب المسلم" و"أنصار الشباب المسلم" في كل المخيمات معلنا وقف اطلاق النار.

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وكان قد صدر بيان متداول عن ما يسمى بـ"الشباب المسلم" في عين الحلوة جاء فيه.



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى وبعد:



نحن تجمع الشباب المسلم، وأنصار الشباب المسلم وكل من يعنيه الأمر من الإسلاميين في هذه الأحداث المؤلمة، نعلن تديُّنا وتقرُّبًا إلى الله، وحقنًا للدماء، وحفاظًا على أهلنا ومخيمنا بعد أن بدء يتَّضح لنا معالم التهجير وإنهاء قضية اللاجئين نعلن وقف إطلاق النار، وكافة الأعمال العسكرية من طرف واحد، آملين من كل الصادقين والمخلصين والحريصين على قضية فلسطين وشعب فلسطين السعي لدى الطرف الآخر من أجل الالتزام بوقف شامل وكامل لإطلاق النار. والله من وراء القصد، والحمدلله أولا وآخرا.