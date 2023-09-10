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لبنان

على عمق 12 متراً.. سقوط مواطن في بئر

Lebanon 24
10-09-2023 | 10:39
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سقط مواطن في بئر في بلدة صريفا شرق صور. وهرعت الى المكان فرق من الدفاع المدني لاخراجه ليتبين انه على عمق قرابة الاثني عشر مترا. 
 
وتحركت فرق الاسعاف التي تعمل على سحبه بواسطة الحبال وإنقاذه. 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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