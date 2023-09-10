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لبنان

شيخ العقل اتصل بسفير المغرب معزياً

Lebanon 24
10-09-2023 | 10:34
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أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا هاتفيا بسفير المغرب في لبنان محمد اكرين، معزيا بالضحايا الذين قضوا في الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، متمنيا للجرحى "الشفاء العاجل"، ومتقدما من العاهل المغربي الملك محمد السادس ومن الشعب المغربي "بأحر التعازي والتعبير عن تضامنه الانساني مع المتضررين والمنكوبين".
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واستقبل الشيخ ابي المنى في دارته في شانيه، الشيخ الجليل ابو نبيه سليمان كبول من عرنة، بحضور الشيخ ابو شوقي فرحان محمود وعدد من المشايخ، وزاروا معاً مزار المرحوم الشيخ ابو حسين شبلي ابي المنى. 


وزار شيخ العقل الشيخ نعيم حسن في منزله في البنيه، يرافقه رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ عماد فرج وبحضور مدير مشيخة العقل الاستاذ ريان حسن.


كذلك، ترأس الشيخ ابي المنى اجتماع مجلس امناء كلية الامير السيد عبدالله التنوخي للعلوم التوحيدية في عبيه، استعداداً لبدء العام الجامعي الجديد، وقد تزامن اللقاء مع زيارة الشيخ الجليل كبول الى الكلية.


من جهة ثانية، تلقى شيخ العقل سلسلة اتصالات من شخصيات روحية وسياسية واجتماعية واهلية، منوهة بنتائج زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى شانيه والجبل و"الاثر الايجابي البالغ الذي تركته على مستوى الجبل خصوصا والوطن عموما".
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