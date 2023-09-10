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لبنان
جرحى في انقلاب سيارة على طريق عيون السمك
Lebanon 24
10-09-2023
|
11:06
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تعرضت سيارة لحادثة انقلاب على طريق عيون السمك مما ادى الى سقوط جريحين.
وفيما جرى نقل الاصابات الى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.
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