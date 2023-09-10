استنفار للجيش في جرود القموعة.. اليكم ما يجري

بعد إنتشار اخبار عن القطع الظالم للأشجار المعمرة، وصلت قوة من الجيش الى جرود القموعة حيث تعمل جرافة بلدية فنيدق بمواكبة امنية على إقفال طريق مقل التفاحة والجورة الغميقة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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