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لبنان

استنفار للجيش في جرود القموعة.. اليكم ما يجري

Lebanon 24
10-09-2023 | 11:26
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بعد إنتشار اخبار عن القطع الظالم للأشجار المعمرة، وصلت قوة من الجيش الى جرود القموعة حيث تعمل جرافة بلدية فنيدق بمواكبة امنية على إقفال طريق مقل التفاحة والجورة الغميقة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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جرود القموعة

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