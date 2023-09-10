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لبنان

محافظ الجنوب: اقفال سرايا صيدا بسبب الاشتباكات في عين الحلوة

Lebanon 24
10-09-2023 | 12:48
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أعلن محافظ الجنوب منصور ضو في بيان " اقفال الإدارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا  بسبب المستجدات الأمنية التي طرأت على الأوضاع في مخيم عين الحلوة ، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والموظفين في أن معاً ."
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