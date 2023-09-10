محافظ الجنوب: اقفال سرايا صيدا بسبب الاشتباكات في عين الحلوة

أعلن محافظ الجنوب منصور ضو في بيان " اقفال الإدارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا بسبب المستجدات الأمنية التي طرأت على الأوضاع في مخيم عين الحلوة ، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والموظفين في أن معاً ."

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