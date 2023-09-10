اشتباكات عين الحلوة تصيب حاجزاً للجيش.. والأخير يرد على مصادر النيران

أشارت معلومات لـ "لبنان 24" الى اصابة 4 عناصر من الجيش، حالتهم مستقرة، بعد سقوط قذيفة على موقعهم في جبل الحليب عند تخوم مخيم عين الحلوة، ما استدعى نقلهم الى مستشفى الراعي في صيدا للمعالجة.

وقد ردّ الجيش على موقع اطلاق النار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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