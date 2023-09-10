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لبنان

اشتباكات عين الحلوة تصيب حاجزاً للجيش.. والأخير يرد على مصادر النيران

Lebanon 24
10-09-2023 | 12:49
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أشارت معلومات لـ "لبنان 24" الى اصابة 4 عناصر من الجيش، حالتهم مستقرة، بعد سقوط قذيفة على موقعهم في جبل الحليب عند تخوم مخيم عين الحلوة، ما استدعى نقلهم الى مستشفى الراعي في صيدا للمعالجة.
وقد ردّ الجيش على موقع اطلاق النار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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مصدر عسكري قال لـ"لبنان ٢٤": لن نسمح لاي احد بالتطاول على الجيش واستهدافه وسنكون بالمرصاد.
 
في المقابل، نفت مصادر في حركة فتح لـ"لبنان24" ما يروج عن استهدافها نقطة للجيش في جبل الحليب، مشيرة الى ان استهداف الحاجز أتى من جانب المسلحين.
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