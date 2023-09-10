5 اصابات للجيش بعد استهداف حاجز عند مخيم عين الحلوة.. وتحذير من القيادة

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:بتاريخ 10 / 9 / 2023، وعلى أثر الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة ــ صيدا، سقطت 3 قذائف في مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم، ما أدى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة، وقد نقلوا إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة.تعيد قيادة الجيش تحذير الأطراف المعنية داخل المخيم من مغبّة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، وتؤكد أنّ الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.