إقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا غدًا

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أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران إقفال فروع الجامعة في صيدا يوم غد الإثنين، "بسبب استمرار تدهور الوضع الأمني في محيط مخيم "عين الحلوة"، وحفاظا على سلامة الأساتذة والطلاب والعاملين، وسوف تصدر رئاسة الجامعة بيانات لاحقة وفقًا لتطور الأوضاع".