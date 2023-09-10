بعد احتدام الاشتباكات مساء اليوم.. هكذا يبدو الوضع داخل مخيم عين الحلوة

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يسود الهدوء الحذر على مختلف محاور الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، يخرقه بين الحين والآخر بعض الطلقات النارية، بعد ان كانت حدة الاشتباكات قد ارتفعت مساء اليوم على محور جبل الحليب حطين داخل مخيم عين الحلوة، وتساقط الرصاص الطائش وتطايرت شظايا القذائف في أماكن مختلفة من مدينة صيدا، مما أدى إلى وقوع إصابات مختلفة بين المدنيين، كما سجلت إصابات جراء انفجار قذيفة بين حي الصفوري وحي حطين داخل المخيم ، ولم تسلم نقطة الجيش المتواجدة في المحور نفسه من نيران الطرفين المتنازعين، ما أدى إلى جرح 5 من العسكريين، حال أحدهم حرجة، بحسب بيان صادر عن الجيش.وعلى ضوء تصاعد وتيرة الاشتباكات في المخيم أعلن محافظ الجنوب منصور ضو في بيان "إقفال إدارات سرايا صيدا يوم غد الاثنين بسبب المستجدات الأمنية التي طرأت على الأوضاع في مخيم عين الحلوة .كما أعلنت الإدارة العامة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان عن "توقف العمل في المركز الرئيسي في صيدا يوم غد، بسبب عدم استقرار الأوضاع في المدينة نتيجة استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة".وطلبت من مصلحتي التوزيع والانتاج "اتخاذ ما يلزم من اجراءات لإنجاز أعمال الصيانة الضرورية والطارئة في المحطات والشبكات، ومعالجة كل ما يؤثر على حسن سير المرفق العام وعلى استمرارية التغذية بالمياه."كما أعلن مدير "جامعة الجنان" في صيدا الدكتور محمد النادري في بيان "استمرار إغلاق الجامعة يوم غد حرصا على سلامة الأساتذة والموظفين والطلاب والعمال، ويؤجل بدء العام الجامعي حتى إشعار آخر."كذلك اعلن رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا محمد فايز البزري "استمرار إقفال مكتب ومدارس الجمعية يوم غد."وأشارت "ثانوية الفرقان" في بيان إلى "تأجيل جميع امتحانات الدخول ونشاطاتها التي كانت مقررة يوم غد، إلى موعد يُحدد لاحقًا تبعا للمستجدات الأمنية".