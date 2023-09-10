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لبنان

"قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في صيدا: ندين استهداف مركزي الجيش

Lebanon 24
10-09-2023 | 15:18
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دانت قيادة قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا في بيان استهداف مركزين للجيش في محيط المخيم ب 3 قذائف وأدت إلى إصابة 5 عسكريين، ونعتبر أن هذا تطور خطير مستنكر لدينا".

 

ورأت أن "المستهدف من هذه الجماعات الإرهابية في عين الحلوة ليس فقط حركة فتح وقواتنا، إنما الجيش اللبناني والمواطن اللبناني، حيث لا يُفرق الإرهابي بين جنسية ودين داخل المخيم وخارجه. ونعتبر أن هذه المجموعات الإرهابية في عين الحلوة وقيادتها قد صدر بحقها أحكام غيابية من المحكمة العسكرية في لبنان بجرائم الإرهاب التي تستهدف أمن لبنان واللبنانيين".
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